Вулкан Этна вновь проснулся в Италии

Власти Италии объявили «оранжевый» сигнал тревоги из-за вновь проснувшегося вулкана Этна. Накануне он выбросил десятикилометровой столб дыма. Об этом сообщил ОТР.

В ближайших к нему населенных пунктах на острове Сицилия местные жители пожаловались на пепел. Однако каких-то разрушений или жертв в связи с извержением зафиксировано не было.

В туристическое место продолжают прибывать отдыхающие, чтобы лично запечатлеть природное явление. Аэропорт Катании продолжает работу в обычном режиме.