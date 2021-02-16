Вулкан Этна проснулся и засыпал Сицилию пеплом. Видео

Туристы и жители итальянской Сицилии стали свидетелями нового пробуждения вулкана Этна. Огромная гора снова начала извергать фонтаны лавы в сочетании с потоками раскаленной магмы и дождем из пепла. Черные осадки уже достигли другой половины острова. Об этом сообщила газета La Stampa.

Издание цитирует ученых, что Этна никогда полностью не засыпала за последние полтора года. Но новое извержение стало особенно мощным. Всего у вулкана четыре кратера. Волнения пока идут только из одного, расположенного на юго-востоке.

По словам специалистов из института геофизики и вулканологии в Катании, новое извержение привело к обрушению части активного кратера, через который хлынула раскаленная магма.

Эти потоки направились на восток в сторону равнины Валье-де-Бове и на север.

Основную проблему представляет собой пепел. Он продолжает падать на город Катания и уже заблокировал работу местного аэропорта. Четыре прилетающих вечером рейса уже перевели в воздушную гавань Палермо. Кроме того, пепельный столб на километр вырос над самим вулканом, что может помешать пилотам управлять бортом в темное время суток.

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места событий.

Огромный столб из огня и пепла практически полностью закрыл небо над Этной.

Клубы поднимаются не только вверх, но и стелется по земле.

Вот такого размера кусочки пепла и магмы сейчас падают на Сицилию. Их называют лапилли.

Извержение вулкана Этна на фоне заката завораживают особенно.

В последний раз крупное извержение Этны происходило в июле 2019 года. Тогда на Сицилии объявили «желтый» уровень опасности. Ограничили движение транспорта в центр и изменили работу аэропортов. Начало нового извержения началось 14 июля. Пик наступил только через пять дней, когда начался сильный выброс потоков лавы и пепла.