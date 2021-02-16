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    16 февраля 2021, 22:40

    Вулкан Этна проснулся и засыпал Сицилию пеплом. Видео

    Анатолий Минкин

    Туристы и жители итальянской Сицилии стали свидетелями нового пробуждения вулкана Этна. Огромная гора снова начала извергать фонтаны лавы в сочетании с потоками раскаленной магмы и дождем из пепла. Черные осадки уже достигли другой половины острова. Об этом сообщила газета La Stampa.

    Вулкан Этна проснулся и засыпал Сицилию пеплом. Видео

    Издание цитирует ученых, что Этна никогда полностью не засыпала за последние полтора года. Но новое извержение стало особенно мощным. Всего у вулкана четыре кратера. Волнения пока идут только из одного, расположенного на юго-востоке.

    По словам специалистов из института геофизики и вулканологии в Катании, новое извержение привело к обрушению части активного кратера, через который хлынула раскаленная магма.

    Эти потоки направились на восток в сторону равнины Валье-де-Бове и на север.

    Основную проблему представляет собой пепел. Он продолжает падать на город Катания и уже заблокировал работу местного аэропорта. Четыре прилетающих вечером рейса уже перевели в воздушную гавань Палермо. Кроме того, пепельный столб на километр вырос над самим вулканом, что может помешать пилотам управлять бортом в темное время суток.

    Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места событий.

    Огромный столб из огня и пепла практически полностью закрыл небо над Этной.

    Клубы поднимаются не только вверх, но и стелется по земле.

    Вот такого размера кусочки пепла и магмы сейчас падают на Сицилию. Их называют лапилли.

    Извержение вулкана Этна на фоне заката завораживают особенно.

    В последний раз крупное извержение Этны происходило в июле 2019 года. Тогда на Сицилии объявили «желтый» уровень опасности. Ограничили движение транспорта в центр и изменили работу аэропортов. Начало нового извержения началось 14 июля. Пик наступил только через пять дней, когда начался сильный выброс потоков лавы и пепла.