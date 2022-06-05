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    05 июня 2022, 10:16

    Вулкан Булусан на Филиппинах разразился пеплом и паром

    Вулкан Булусан выбросил мощный столб раскаленного пара и пепла на Филиппинах

    Анна Усачева

    Вулкан Булусан выбросил мощный столб раскаленного пара и пепла на Филиппинах. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

    Вулкан находится в провинции Сорсогон. О жертвах, пострадавших и иных последствиях выброса пока не сообщается.

    Известно, что извержению пара и пепла предшествовали землетрясения. Их силу пока не уточнили. Однако известно, что на соседних с вулканом территориях только за последние сутки зафиксировали 77 случаев землетрясений. Также не уточнена высота столба пара и пепла.

    «Специалисты национального Института вулканологии и сейсмологии считают, что активность Булусана постепенно нарастает, но о начале полномасштабного извержения говорить пока рано», — уточнили представители РЕН ТВ.

    СМИ сообщали о подобных случаях несколько лет назад. Сам Булуслан относится к стратовулканам. Его высота равна 1535 метрам. Вулкан располагается в 250 километрах к юго-востоку от Манилы и в 70 километрах от вулкана Майон.