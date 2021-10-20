Вулкан Асо начал извергаться на юго-западе Японии

Главное метеорологическое управление Японии сообщило об извержении вулкана Асо на юго-западе страны. Выброшенный столб пепла поднялся на высоту 3,5 тысячи метров. Об этом сообщило ИА Nation News.

Специалисты предупредили местных жителей об угрозе выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров. Канцелярия премьер-министра Японии организовала кризисный штаб.

По словам заместителя генсека японского правительства Есихико Исодзаки, сейчас власти собирают необходимую информацию о происшествии.

Самым активным в вулканической сети Асо в последнее время считается вулкан Накадакэ. В 2017 году он выбросил столб пепла и дыма на высоту две тысячи метров.