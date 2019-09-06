Вуди Аллен вновь поддержал движение #MeToo
Американский режиссер и актер Вуди Аллен вновь высказался за движение #MeToo, которое выступает против сексуальных домогательств на съемочных площадках Голливуда. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, в прошлом году Аллен признался, что его изображение должно красоваться на рекламном постере движения #MeToo. На вопрос журналиста, сожалеет ли он о сказанном, режиссер ответил, что нет, поскольку он работал с большим количеством артисток, и ни одна из них не пожаловалась на него.
«Я нанимал самых топовых актрис годами и платил им столько же, сколько мужчинам. Я сделал все, чего хотелось бы этому движению», — напомнил Аллен.