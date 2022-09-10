Мир 10 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber ЕС потребовал от Сербии выбрать — Россия или Запад Президент Сербии Вучич: ЕС потребовал от Сербии выбрать — Россия или Запад РИА «Новости»

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Ведущие страны Евросоюза при науськивании США потребовали от Сербии сделать выбор — Россия или Запад. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к нации, передал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал прошедшие переговоры со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

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По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» «большие западные силы при поддержке США и Турции» заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния «Европа должна защищаться», поэтому «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся».

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«Со стороны занавеса, где экономика „исчезает и не существует“, или „на стороне успеха“, где находятся они», — сказал с иронией сербский лидер.

Такое заявление российский лидер сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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