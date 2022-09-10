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ЕС потребовал от Сербии выбрать — Россия или Запад

Президент Сербии Вучич: ЕС потребовал от Сербии выбрать — Россия или Запад

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Ведущие страны Евросоюза при науськивании США потребовали от Сербии сделать выбор — Россия или Запад. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к нации, передал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал прошедшие переговоры со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

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По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» «большие западные силы при поддержке США и Турции» заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния «Европа должна защищаться», поэтому «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся».

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«Со стороны занавеса, где экономика „исчезает и не существует“, или „на стороне успеха“, где находятся они», — сказал с иронией сербский лидер.

Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркнули, что своим заявлением Вучич призвал Европу готовиться к "тяжелым временам", если она продолжит выступать против России. Как напомнило РИА ФАН, ранее такой прогноз сделал президент России Владимир Путин.

Такое заявление российский лидер сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Германия

Сербия

Россия

Запад

Франция

Александр Вучич

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