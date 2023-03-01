Мир 01 марта 2023, 00:07 Вучич заявил об угрозе Сербии от Евросоюза при отказе от плана по Косову Президент Сербии Вучич: ЕС угрожал стране отзывом инвестиций при отказе от плана по Косову Pxhere

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Евросоюз угрожал Сербии изоляцией и отзывом всех инвестиций в случае отказа страны от плана по Косову. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич. Его слова привел ТАСС.

В обращении к населению страны в эфире национального телевидения Вучич сказал, что текст плана Евросоюза предоставили без возможности переговоров.

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«Нам сообщили и о последствиях в случае отказа, а это немедленный отзыв инвестиций, а также изоляция страны. Надо было или остаться на переговорах, или выйти и оказаться в экономической пропасти», — заявил сербский лидер.

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Вучич также добавил, что в Брюсселе прошел разговор, но договоренности в его ходе не были достигнуты.

«Мы не договорились, мы говорили, продолжим переговоры, будет еще много переговоров, ничего кроме этого», — сказал президент Сербии.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Сербия и Косово поддержали соглашение, которое предложил Евросоюз. Согласно документу, жители этих стран смогут свободно перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами. По словам Борреля, лидеры Сербии и Косова выразили свою готовность начать имплементацию соглашения. Однако он добавил, что потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить детали этого процесса.