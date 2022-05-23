Вучич: Запад склоняет Сербию к санкциям против России

Сербия не поддерживает специальную операцию в Донбассе, но присоединяться к санкциям против России не станет, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия не поменяла своего мнения начиная с первого дня проведения специальной операции и по вопросу введения санкций.

«Давление большое, намного больше, чем вы можете думать, до таких границ, каких я не видел последние 10 лет. Пока можем, будем терпеть, пока можем защищать свою политику», — заявил Вучич, отвечая на вопрос о присоединении Сербии к санкциям.

Президент Сербии отметил, что страна не поддержала ни одно решение Евросоюза по введению ограничений в отношении России. Одобрение получили только отдельные декларации ООН, в которых говорилось о необходимости сохранения территориальной целостности Украины.

Вучич напомнил, что Сербия на протяжении многих лет находилась под санкциями, поэтому большинство жителей страны не согласны с введением ограничений против России.