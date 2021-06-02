Вучич заявил, что США и Германия требуют от Сербии признания независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США и Германия требуют от Белграда признания независимости самопровозглашенного Косово, написал сайт kp.ru.

«США и западные силы требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе. Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, но напрямую», — отметил Вучич.

Уточняется, что Сербия ради сближения с Евросоюзом и облегчения жизни сербским гражданам 10 лет назад была вынуждена провести переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при участии ЕС. В 2013 году приняли «Брюссельское» соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины. Также в 2015 году было заключен договор о сообществе сербских общин в крае с правами автономии. Спустя некоторое время диалог между странами по этой теме прекратился.