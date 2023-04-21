Мир 21 апреля 2023, 02:52 Вучич заявил, что разочаровался в Западе Президент Вучич заявил, что больше не верит Западу, шантажирующему Сербию РИА «Новости»

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что больше не верит Западу, главная цель которого «раздавить Сербию». Такое заявление прозвучало в эфире телеканал Prva TV.

«Они все мне обещали на переговорах в Охриде, что в первую очередь идет Сообщество сербских муниципалитетов, а потом уже я, Вучич, исполню обещанное. Они мне лгали с самого начала. Я вам скажу, что им я больше не верю, ни в чем», — подчеркнул Вучич.

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Он также отметил, что единственная цель Запада — раздавить Сербию. Однако, по словам президента, сломать Сербию не получится ни у кого.

Глава сербского государства добавил, что международное сообщество хочет использовать конфликт на Украине, чтобы навредить Сербии.

«Сегодня нам есть что терять, и они нас шантажируют», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии оправдался за то, что страна проводит военные учения «Платиновый волк» с НАТО. Он заявил, что они дадут сербским бойцам новые знания.