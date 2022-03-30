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    30 марта 2022, 02:25

    Вучич заявил, что общаться с Путиным легче, чем с Байденом

    Президент Сербии Вучич: общаться с Путиным легче, чем с Байденом

    Александра Ломейко

    Президент Сербии Александр Вучич встречался с российским лидером Владимиром Путиным 19 раз. Общение с главой РФ далось ему намного легче, чем контакты с американским коллегой Джо Байденом.

    Вучич поделился своим опытом встреч с Путиным в в эфире TV Pink.

    «Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово», — заметил президент Сербии.

    Во время всех встреч с российским лидером, добавил он, разговоры получались разными. И только несколько раз — непростыми.

    «Тяжелее всего, когда он (Путин — прим. ред.) был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Давно», — сказал Вучич.

    Сербский лидер уточнил, что полностью открытый разговор с президентом РФ у него состоялся 25 ноября. По итогам переговоров в Сочи, напомнило РИА «Новости», Сербия договорилась о поставках российского газа до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров.