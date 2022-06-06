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    06 июня 2022, 23:48

    Вучич заявил, что не удивлен срыву поездки Лаврова в Сербию

    Дарья Бунякова

    Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось отменить свой визит в Сербию. Президент страны Александр Вучич заявил, что не удивлен желанию некоторых стран помешать поездке министра.

    Вучич заявил, что не удивлен срыву поездки Лаврова в Сербию

    «Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего — в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

    Он отметил, что незадолго до запланированной поездки в сербскую столицу приехали представители западной прессы. Журналисты намеревались представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. По словам президента, Запад требовал, чтобы Сербия стала частью «стаи».

    «России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией <…> Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел», — заключил Вучич.

    Ранее власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии объявили о закрытии своего воздушного пространства для российского министра. Лавров назвал такое решение стран немыслимым.