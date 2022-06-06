Вучич заявил, что не удивлен срыву поездки Лаврова в Сербию

Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось отменить свой визит в Сербию. Президент страны Александр Вучич заявил, что не удивлен желанию некоторых стран помешать поездке министра.

«Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего — в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он отметил, что незадолго до запланированной поездки в сербскую столицу приехали представители западной прессы. Журналисты намеревались представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. По словам президента, Запад требовал, чтобы Сербия стала частью «стаи».

«России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией <…> Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел», — заключил Вучич.

Ранее власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии объявили о закрытии своего воздушного пространства для российского министра. Лавров назвал такое решение стран немыслимым.