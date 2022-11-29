Мир 29 ноября 2022, 02:45 Вучич заявил, что действия российских военных на Украине стали успешнее Президент Сербии Вучич заявил, что действия ВС России на Украине стали эффективнее РИА «Новости»

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Российские военные стали более эффективно действовать в рамках спецоперации на Украине, заявил 28 ноября президент Сербии Александр Вучич в эфире Pink.rs. При этом сербский лидер считает, что украинский конфликт закончится нескоро.

По мнению Вучича, военнослужащие ВС России успешно выполняют поставленные задачи в условиях, когда у них практически нет поддержки от других стран.

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«У них [русских] гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали <…> [сражаться] лучше», — пояснил политик.

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Запад ввел новый пакет антироссийских санкций после объявления президентом России Владимиром Путиным о спецоперации на Украине. При этом Киев стал получать военную помощь от США, Германии, Канады и других государств. Полученные Украиной суммы исчислялись миллиардами долларов.

Сербия выступила за территориальную целостность Украины, однако не стала вводить санкции против России. Кроме того, республика прекратила военные учения с армиями других стран. По словам Вучича, русские и украинцы — братские народы, поэтому он сожалеет из-за происходящего. Белград заявил о готовности оказывать гуманитарную помощь украинцам, подытожил сербский лидер.