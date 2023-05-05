Мир 05 мая 2023, 13:26 Вучич выступил за возвращение смертной казни в Сербии Президент Вучич выступил за возвращение смертной казни в Сербии РИА «Новости»

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Сербский президент Александар Вучич обратился к нации и заявил, что предложил правительству страны вернуть смертную казнь. Об этом сообщил ТАСС.

«Я предложил премьер-министру [Ане Брнабич] вернуть смертную казнь, но она и правительство против, так как мы бы тогда единственные с Белоруссией имели смертную казнь в Европе», — сказал он.

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По его словам, у Сербии, видимо, не получится этого сделать из-за ряда «очень умных» конвенций. Вучич напомнил, что раньше тоже был противником смертной казни. Однако теперь сожалеет о своей прошлой позиции.

Такие заявления президент страны сделали после двух трагедий. Первая произошла в центре Белграда 3 мая. Тогда подросток стал стрелять по школьникам и сотрудникам учебного заведения. В результате этого восемь детей и охранник погибли. Еще семеро человек получили ранения. Подозреваемого арестовали, а затем поместили в психиатрическую больницу.

Еще один случай произошел в ночь на пятницу, 5 мая, в муниципалитете Младеновац. Там молодой мужчина открыл огонь по людям. Жертвами его действий стали восемь человек, еще 14 пострадали. Стрелка тоже задержали.