Мир 07 февраля 2024, 21:20 Вучич указал на разницу между русскими и украинцами, проживающими в Сербии Президент Вучич: украинцы в Сербии больше русских поддерживают Путина РИА «Новости»

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Переехавшие в Сербию украинцы в основном говорят по-русски и поддерживают политику президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян. Об этом после беседы с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело РИА «Новости».

Глава сербского государства отметил, что россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики Путина.

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«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии — в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина», — заявил Вучич.

По поводу влияния на Сербию президент отметил, что экономическое влияние России несравнимо меньше, чем Германии. Вучич также подчеркнул, что на главу правительства, на главу Скупщины и президента политическое влияние имеет только народ Сербии. Глава государства заявил, что ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».

Ранее Вучич заявил, что западные спецслужбы осуждают Белград за деятельность российских СМИ в Сербии. Издание RT написало, что в распоряжении сербского главы оказались доклады ряда спецслужб.