Мир 05 января 2023, 01:28 Вучич спрогнозировал спад экономики в США, ЕС и Китае Президент Сербии Вучич: 2023 год будет тяжелее из-за спада экономики в США, ЕС и Китая Pxhere

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Спад экономики в США, Евросоюзе и Китае сделает 2023 год для Европы и мира тяжелее предыдущего. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, сообщил ТАСС.

«Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — привело Ura.ru слова сербского президента.

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По словам Вучича, США находятся на спаде и приближаются к рецессии, в Китае показатели роста снижаются. Также к рецессии приближается и Европа, добавил сербский лидер.

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«А мы часть этой системы, цепочки», — заметил Вучич.

Претендент на пост губернатора Кентукки, американский политик Джеффри Янг ранее завил, что западный империализм потерпит полный коллапс в случае поражения НАТО и США в боевых действиях на Украине. Также политик предрек крах американский экономике. Это, по его мнению, произойдет из-за того, что на ней слишком сильно отразятся самолично введенные санкции.