Вучич: Сербия не вмешивалась в дела Белоруссии

По данным RT, он назвал это ложью и обвинил белорусских политиков в распускании слухов. Он уточнил, что сербские военные принимали участие лишь в Международных армейских играх, которые ежегодно проводятся в России и Белоруссии.

«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи», — заключил Вучич.