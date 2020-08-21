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    21 августа 2020, 14:14

    Вучич: Сербия не вмешивалась в дела Белоруссии

    Дарья Морозова

    Президент Сербии Александр Вучич возмутился появлением информации о том, что сербские военные якобы помогали в борьбе с оппозицией Белоруссии. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, он назвал это ложью и обвинил белорусских политиков в распускании слухов. Он уточнил, что сербские военные принимали участие лишь в Международных армейских играх, которые ежегодно проводятся в России и Белоруссии.

    «Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи», — заключил Вучич.

    Новости SMI.FM