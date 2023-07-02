Мир 02 июля 2023, 14:55 Вучич раскрыл план премьера Косова напасть на сербов в одно время с новой атакой ВСУ Президент Вучич: Курти собрался синхронизировать нападение на сербов с новой атакой ВСУ

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Премьер непризнанного Косова Альбин Курти планирует организовать новое нападение на сербов. Причем он хочет сделать это в то же время, когда киевский режим устроит новую атаку в рамках контрнаступления. Это произойдет до саммита НАТО в Вильнюсе, назначенного на 11-12 июля. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Сербский лидер заявил, что со стороны украинской армии наступление будет, скорее всего, на двух направлениях: в сторону Артемовска, а также в сторону Энергодара и Мелитополя

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«Я просто думаю, что это произойдет. Конечно, с огромными жертвами. Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово», — сказал Вучич.

Вучич переживает, что «террор станет еще сильнее». Премьер непризнанного Косова хочет примерить на себя роль украинского лидера Владимира Зеленского, подметил президент Сербии.

Он добавил, что для Украины контрнаступление — «билет для вступления в НАТО». Киевский режим рассчитывает все резко изменить на фронте, чтобы получить наконец возможность войти в военно-политический блок. Поэтому украинские власти хотят успеть до начала саммита.

Украинская сторона намерена получить приглашение начать процедуру вхождения в Североатлантический альянс в рамках июльского саммита, иначе Зеленский не приедет на него. Такой ультиматум ранее выдвинула страна. Президент Украины считает, что есть все основания для приглашения страны в НАТО. Он сказал, что будет ждать четкий сигнал.

При этом Украину пригласили только на поля саммита, что очень задело страну. Хотя эксперты неоднократно говорили, что сейчас принимать Украину в альянс не собирается. И киевскому режиму не стоит рассчитывать на большее.