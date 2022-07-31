Вучич призвал сербов в Косово сохранить мир любой ценой

Сербский лидер Александр Вучич обратился к соотечественникам в Косово и Метохии с просьбой не поддаваться на провокации и сохранить мир любой ценой. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Сербы в Косово и Метохии не должны поддаваться на провокации и сохранить мир любой ценой. <…> Сербия будет молиться о мире, но если гонения продолжатся — то Сербия победит», — заявил Вучич.

Он обратился к представителям больших стран, которые признали независимость Косово, с просьбой позаботиться о международном праве и не позволить разгореться конфликту в Приштине.

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась 31 июля, были слышны выстрелы и поступали сообщения о раненых. Минобороны Сербии заявило, что армия не пересекала границу Косово, а Приштина распространяет ложную информацию. Российский МИД отреагировал на ситуацию и призвал США и ЕС прекратить провокации.