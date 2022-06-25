Вучич призвал искать альтернативу российской нефти

Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за того, что Запад ввел санкции на поставки топлива из РФ танкерами. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

По словам сербского лидера, ситуация вокруг поставок нефти на сегодняшний день достаточно сложная, хотя сейчас страна приближается к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках, написало РИА «Новости».

«Но мы в ужасно тяжелой ситуации. Две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно, и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС)», — констатировал он.

Вучич обратил внимание, что нефтеперерабатывающий завод НИС в Панчево работает на 100% мощности. Но если на производстве возникнут какие-то трудности, страну ждут проблемы. Он также напомнил, что в НИС 56,1% принадлежит «Газпрому» и «Газпромнефти».

«Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти. А до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур», — сказал политик.

По его словам, с одной из британских компаний Сербия нашла финансирование на 200 тысяч тонн, прежде всего дизеля. Но нефть в республику может поступать главным образом только по Адриатическому нефтепроводу JANAF в Хорватии.

«А на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать», — добавил президент Сербии.