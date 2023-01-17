Мир 17 января 2023, 09:07 Вучич призвал активистов отказаться от контактов с ЧВК «Вагнер» Президент Сербии Вучич осудил правых активистов за контакты с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Сербия не поддержала антироссийские санкции, однако сотрудничать с военными тоже не стала. Президент Александр Вучич призвал местных активистов прекратить контакты с ЧВК «Вагнер». Он предупредил в эфире TV Happy об уголовной ответственности для наемников.

Главный редактор телеканала Миломир Марич попросил политика прокомментировать поездку лидера движения «Народный патруль» Дамняна Кнежевича и активиста Зорана Лекича в петербургский «ЧВК Вагнер центр». Александр Вучич призвал не привлекать сербов к работе на эту организацию. Он заметил, что страна и так поддержала Россию — приняла на своей территории русских, отказалась вводить санкции.

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«Зачем же вы тогда это делаете, зовете кого-то из Сербии в „Вагнер“, если знаете, что это вопреки нашим законам?» — сказал он.

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Президент напомнил, что в стране ввели уголовную ответственность за участие в любых конфликтах за рубежом. На вопрос о том, есть ли ЧВК «Вагнер» в Сербии, он не стал давать однозначного ответа. Александр Вучич сказал, что привлекать сербов нечестно по отношению к тем, кто не поддержал культуру отмены всего русского.