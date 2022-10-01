Вучич признался, что не знал, плакать ему или кричать из-за ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 01 октября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Вучич признался, что не знал, плакать ему или кричать из-за ЧП на «Северных потоках» Президент Сербии Вучич: я не знал плакать или кричать из-за ЧП на «Северных потоках»

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Президент Сербии Александр Вучич признался, что был шокирован сообщениями о ЧП на «Северных потоках». По его словам, он не знал, плакать или кричать, сообщило издание Novosti.rs.

«Представьте только, что такое случится где-то в Черном море, или на территории Турции, или Болгарии — какая-то диверсия, и мы останемся без газа», — сказал Вучич.

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По его словам, если бы Сербия два года назад не построила газопровод, то сейчас электричество в стране отключали бы на 12 часов в день.

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Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября. По данным Сейсмического центра Швеции, в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. В Дании и Германии не исключили, что причиной случившегося стали диверсии.

Президент России Владимир Путин заявил, что «англосаксам уже мало санкций» — они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. В компании-операторе Nord Stream AG сообщили, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

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