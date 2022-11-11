Мир 11 ноября 2022, 09:01 Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона российской армией Президент Сербии Вучич заявил, что ошибся относительно ситуации в Херсоне РИА «Новости»

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Сербский президент Александар Вучич заявил, что ошибался в своих прогнозах по поводу обороны Херсона. Об этом он сказал после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Выступление Вучича показал телеканал TV Pink.

«Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, я ошибся», — заявил президент Сербии.

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По его словам, после этого он понял, что «мы должны сами о себе заботиться» для сохранения нейтралитета.

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Несколькими днями раньше Вучич говорил, что вероятная битва за Херсон может иметь решающее значение в российско-украинском конфликте. Он даже сравнил ее со Сталинградской битвой, написал ТАСС.

Министр обороны России Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина 9 ноября приказал отвести российскую армию в Херсонской области с правого берега Днепра. Суровикин заявил, что на этот шаг стоит пойти из-за риска изоляции группировки. Он связан с возможным затоплением территорий ниже Каховской ГЭС.