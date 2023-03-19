Мир 19 марта 2023, 16:32 Вучич предупредил Запад о последствиях ордера МУС в отношении Путина Президент Сербии Вучич: ордер МУС в отношении Путина отрезал Западу пути диалога с Россией РИА «Новости»

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Орден Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина отрезает для западных стран любую возможность диалога с Россией. Об этом на брифинге сообщил президент Сербии Александар Вучич, его слова привел ТАСС.

«Я не уверен, что это было умное, рассчитанное или мудрое решение. Ордер принесет негативные последствия для всего мира и прямо говорит о неготовности вести диалог с Россией о перемирии. Теперь это вряд ли возможно», — сказал он.

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Вучич отметил, что понимает политические причины вердикта суда, однако намного более важными являются решения для установления мира и сохранения человеческих жизней.

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«Вопрос к тем, что лоббировал это решение: что дальше? Мы обвинили Путина в военных преступлениях, но с кем тогда будете говорить? Как вы заключите мир?» — добавил сербский лидер.

Ранее американские СМИ предположили, что визит Путина в Крым и Мариуполь на выходных стал ответом Западу на ордер. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что с правовой точки зрения этот документ является ничтожным в России.