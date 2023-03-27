Мир 27 марта 2023, 03:12 Вучич предсказал начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз Президент Сербии Вучич: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в июне YouTube

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Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в июне, заявил в интервью телеканалу TV Pink президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что США формируют новый блок, куда войдет Украина, Польша и страны Балтии.

Евроинтеграцию Украины попытаются ускорить на фоне сложной ситуации на линии фронта, чтобы Киев получил «больший импульс» на пути в Европу.

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«Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении в ЕС, потому что начинается конкуренция за [пост] главы НАТО, а США создают специальный блок, который не мал, это будут Польша, Прибалтика и Украина», — рассказал Вучич в большом интервью телеканалу.

По словам сербского лидера, новый блок будет управляться Соединенными Штатами, и это повлечет изменение политической карты Европы. Сербия планирует развивать более тесные связи с Венгрией, которая занимает во многом схожую с сербской позицию.

Помимо Евросоюза Украина стремится стать членом Североатлантического альянса. Власти страны планируют получить приглашение в НАТО в июне, на саммите блока в Латвии. Заявку на вступление в альянс президент Украины Владимир Зеленский подписал в сентябре 2022 года.