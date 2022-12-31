Мир 31 декабря 2022, 03:02 Вучич предположил, что мир на Украине будет достигнут нескоро Президент Сербии Вучич: Я не верю, что на Украине скоро будет мир РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич скептически высказался о ситуации на Украине. Он усомнился в том, что конфликт будет разрешен в скором времени. Такое мнение сербский лидер высказал в эфире телеканала Prava.

«Что касается самого этого конфликта, я не верю, что скоро последует мир, потому что мир может быть достигнут, когда ясно, что одна из сторон проигрывает и ей придется соглашаться», — пояснил Вучич.

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По его словам, западные страны надеялись быстро сломать Россию, но у них это не получилось. Президент Сербии уверен, что у России «серьезная генеральская школа», поэтому ситуация на передовой значительно изменилась.

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С октября ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы замедлить ВСУ. Такая тактика уже доказала свою эффективность.

Ранее дипломат Дмитрий Полянский заявил, что представители разных стран в ООН перед Новым годом пожелали друг другу мира. По его мнению, Западу все равно придется договариваться с Россией, несмотря на «сожженные мосты».