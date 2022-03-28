Вучич предложил провести российско-украинские переговоры в Белграде

Столицу Сербии — Белград — предложили сделать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Инициативу выразил сербский президент Александр Вучич, которого процитировал телеканал Happy TV.

«Если кто-то решит, что Белград — хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его и России, и Украине», — заметил он.

Ранее Вучич указывал на несправедливость требований Запада к Сербии поддержать санкции против РФ. Он напомнил, что речь идет о суверенном государстве, которое не входит в ЕС и столкнулось с агрессией НАТО в 1999 году.

В Сербии с пониманием отнеслись к действиям президента России Владимира Путина, заявив, что отступать российскому лидеру было некуда.

Очередной раунд российско-украинских переговоров должен начаться в Стамбуле 29 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах побеседовать с представителями обеих делегаций до их встречи.