Вучич пожаловался генсеку НАТО на приштинскую оккупацию севера Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о полной оккупации севера Косова и Метохии приштинскими силовиками, которая под «громогласное молчание» международного сообщества продолжается седьмой день. Об этом написал ТАСС.

Вучич указал, что когда Приштина неделю держит свой спецназ в Северном Косове и Метохии, то все «громогласно молчат», зато всех почему-то беспокоит, когда в Центральной Сербии замечают сербские самолеты и вертолеты.

«Видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения», — сказал президент Сербии.

Вучич обратил внимание, что Белград выполняет все свои обязательства, в том числе Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН, которая направлена на недопущение боевых действий в регионе.

Приштинские полицейские в понедельник, 20 сентября, заняли КПП «Ярине» и «Брняк» на границе с Центральной Сербией. Они отказались пропускать машины с сербскими номерами. Сербы, проживающие в Северном Косове, устроили акции протеста. После этого Приштина разместила у границы бойцов спецназа. Сербия в ответ перебросила на границу танки.