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    26 сентября 2021, 16:30

    Вучич пожаловался генсеку НАТО на приштинскую оккупацию севера Косова

    Александр Блинов

    Президент Сербии Александр Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о полной оккупации севера Косова и Метохии приштинскими силовиками, которая под «громогласное молчание» международного сообщества продолжается седьмой день. Об этом написал ТАСС.

    Вучич пожаловался генсеку НАТО на приштинскую оккупацию севера Косова

    Вучич указал, что когда Приштина неделю держит свой спецназ в Северном Косове и Метохии, то все «громогласно молчат», зато всех почему-то беспокоит, когда в Центральной Сербии замечают сербские самолеты и вертолеты.

    «Видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения», — сказал президент Сербии.

    Вучич обратил внимание, что Белград выполняет все свои обязательства, в том числе Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН, которая направлена на недопущение боевых действий в регионе.

    Приштинские полицейские в понедельник, 20 сентября, заняли КПП «Ярине» и «Брняк» на границе с Центральной Сербией. Они отказались пропускать машины с сербскими номерами. Сербы, проживающие в Северном Косове, устроили акции протеста. После этого Приштина разместила у границы бойцов спецназа. Сербия в ответ перебросила на границу танки.