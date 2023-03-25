Мир 25 марта 2023, 02:02 Вучич потребовал у НАТО ответа, кто им дал право убивать сербов в 1999 году Президент Сербии Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году РИА «Новости»

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Кто дал право НАТО убивать сербов в 1999 году, потребовал ответа у руководства альянса президент Сербии в годовщину бомбардировок Югославии. Слова сербского лидера привело РИА «Новости».

«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — потребовал ответа Вучич.

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Натовские войска напали на суверенную и свободную страну, оправдывая атаку на мирные города стремлением избежать «гуманитарной катастрофы». Вучич заявил, что НАТО не предотвращал никакой катастрофы, а вооружал повстанцев в стране, которая «ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства».

Сербия 24 марта отмечает 24-ю годовщину агрессии НАТО против Югославии. В результате бомбардировок погибли более 2,5 тысячи человек, из них 87 детей. Сербия после атаки альянса снарядами с обедненным ураном стала лидером в Европе по онкологическим заболеваниям, последствия бомбардировки медики регистрируют до сих пор. Памятные мероприятия в честь годовщины прошли в городе Сомбор, где упал первый натовский снаряд.