Мир 31 мая 2023, 18:22 Вучич попросил у Эрдогана поддержки в ситуации на севере Косова Президент Сербии попросил главу Турции Эрдогана повлиять на установление мира на Балканах РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре призвал турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана повлиять на установления мира и стабильности на Западных Балканах. Информацию опубликовала администрация Вучича.

«Президента Эрдогана интересовала текущая ситуация в Косово и Метохии, а президент Вучич проинформировал его о хронологии событий, приведших к эскалации насилия против сербской общины там», — указано в сообщении.

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Вучич пригласил Эрдогана Балканский полуостров. Он также выразил надежду, что страны будут работать над новыми проектами, развивать регионы.

Западу самостоятельная политика Вучича не нравится, в том числе из-за дружественных отношений с Россией. Противники президента хотят устроить «майдан» в Белграде - сербской столице.

Ранее министр обороны Сербии обвинил НАТО в помощи при оккупации севера Косова. По его словам, военно-политический блок помог косовской полиции, создав кордон возле оккупированного административного здания в Звечане.

Сейчас на севере Косова не утихают протесты сербского населения. RT обсудил с экспертами действия Запада, а также сообщил, какими могут быть последствия дальнейшей деградации обстановки в Косове.