Вучич попросил РФ о защите православной церкви на Балканах

«Я попросил Россию о защите православной церкви, учитывая все, что сейчас происходит в Черногории и регионе», — обратил внимание Вучич.

По данным информагентства, политик рассказал об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Отмечается, что именно в Белград глава российского МИД осуществил свой первый зарубежный визит после карантина.