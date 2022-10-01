Вучич попросил Еврокомиссию о поддержке балканских стран из-за энергокризиса | 360°

Мир 01 октября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Вучич попросил Еврокомиссию о поддержке балканских стран из-за энергокризиса Президент Сербии Вучич попросил главу ЕК о финансовой поддержке балканских стран РИА Новости

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Балканские страны могут добавить в список для получения помощи в условиях энергетического кризиса. С такой просьбой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обратился президент Сербии Александр Вучич на церемонии открытия интерконнектора между Болгарией и Грецией. Трансляцию мероприятия вело сербское агентство Tanjug.

Вучич заявил, что осень и зима в этому году будут тяжелыми, хотя председатель Еврокомиссии настроена оптимистично на этот счет. Он добавил, что Сербия благодарна Евросоюзу за поддержку во время коронавирусного кризиса, но сейчас у страны не хватает денег, чтобы покрыть траты на газ.

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«Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС [которым окажут финансовую поддержку]», — попросил Вучич, обращаясь к Урсуле фон дер Ляйен.

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Он также выразил ей благодарность за корректное отношение, ведь он боялся быть «черной овцой» среди своих коллег после осуждения ЕС внешней политики Сербии.

Ранее Вучич предупредил, что предстоящая зима в Европе «будет холодной», а следующая зима — «полярной». По его словам, только своевременные закупки российского газа спасли Сербию от отключений электричества, сообщил ТАСС.

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