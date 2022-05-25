Вучич понадеялся на справедливую цену на российский газ для Сербии

В Сербии рассчитывают, что Россия установит для страны справедливую цену на газ. На мировом рынке голубое топливо существенно подорожало, особенно с учетом доставки и услуг посредников.

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что закупки газа из РФ будут по приемлемой цене и в необходимых количествах. Его слова привел телеканал РТС.

«Верю, что мы получим справедливую цену. Цена, озвученная нашими российскими партнерами, всегда была справедливой, а снабжение — уверенным», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер заметил, что после 31 мая цена за газ для страны могла бы достигать тысячи долларов за кубометр.

«А с доставкой и посредниками — 1,2-1,3 тысячи долларов. Это огромная цена», — сказал он.

Вучич признал частичную проблему с количеством топлива, но предположил, что проблему в итоге удастся решить. Ситуацию с газоснабжением Сербии он назвал непростой. По словам президента, государству необходимо направить крупные суммы на закупку и заполнение мощностей в газовых хранилищах Венгрии.

Сербский лидер также выразил надежду на положительные результаты возможной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.