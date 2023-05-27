Важное 27 мая 2023, 13:58 Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии Президент Сербии Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии страны РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич написал заявление об отставке с поста руководителя правящей партии страны. Об этом сообщил ТАСС.

На вакантный пост Вучич предложил министра обороны республики Милоша Вучевича.

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«Милош с нами с самого начала и знает лучше всех, что такое партия. Знаю, как сильно он ее любит», — сказал он.

Вучич возглавлял Сербскую прогрессивную партию с мая 2014 года.

Ранее президент Сербии созвал экстренное заседание Совета безопасности республики из-за напряженной ситуации по севере Косова. Президент отметил, что власти непризнанного государства взяли под свой контроль муниципалитеты в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке.

Также Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной боевой готовности на фоне эскалации обстановки в Косове и Метохии. Он призвал страны НАТО прекратить насилие над сербами.