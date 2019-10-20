Вучич по-русски поблагодарил Путина за поддержку Сербии

В своем заявлении сербский лидер заявил, что Белград всегда получал поддержку Москвы и в 1944, во время Второй мировой войны и в 1999, когда тогда еще столицу Югославии бомбили самолеты НАТО.

Россия отдаст Сербии лист Евангелия за картины Рериха Подробнее

Сегодня, и я искренне верю в это, мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря поддержке великого друга нашей страны президента России Владимира Владимировича Путина», — заявил Вучич.

Он особо отметил, что Путин всегда слышал, принимал и понимал позицию Сербии.

«Большое спасибо президенту Путина за все, что он сделал», — привела цитату Вучича «Газета.ru».

Также президент Сербии поблагодарил за визит в Белград главу российского правительства Дмитрия Медведева. В ходе переговоров стороны обсудил весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Ранее стало известно, что Россия передаст лист Мирославова Евангелия в обмен на семь картин Николая Рериха.