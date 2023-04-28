Мир 28 апреля 2023, 10:57 Вучич опроверг новость о госпитализации «Sputnik Сербия»: президент Вучич заявил, что с его здоровьем все в порядке РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич не подтвердил информацию о госпитализации. Об этом сообщило радио «Sputnik Сербия».

Сербский лидер опроверг новости об ухудшении его здоровья. По словам Вучича, он чувствует себя нормально и собирается в запланированную поездку по Заечарскому округу.

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«Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», — отметил президент Сербии.

Напомним, об ухудшении здоровья Вучича сербские СМИ сообщили 27 апреля. Издания писали, что президента Сербии якобы экстренно доставили в больницу. При этом причину госпитализации журналисты не указывали.

Четыре года назад сербский лидер действительно оказывался в больнице. Тогда у Вучича обнаружили сердечно-сосудистое заболевание.

Ранее президент Сербии заявил о своем разочаровании в Западе. По словам Вучича, западные государства преследуют цель «раздавить Сербию».