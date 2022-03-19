Вучич обвинил Запад в двойных стандартах в отношении Косово и Украины

Двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины осудил президент Сербии Александр Вучич. Также он напомнил о различной трактовке принципа территориальной целостности и о давлении на Белград для введения антироссийских санкций.

«Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии», — сказал Вучич в эфире телеканала TV PRVA. Его слова процитировало РИА «Новости».

Сербский лидер также отметил, что со стороны России враждебных действий не было.

«Россия против нас никогда не вводила санкции <…> Но в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии», — отметил Вучич. По его словам, Запад ставит Сербию в положение, в котором страна потеряет «единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244».

«Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?», — задался вопросом сербский лидер.

В переговорах с западными партнерами Вучич пообещал, что Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. При этом президент Сербии подчеркнул, что он не давал никаких обещаний Западу по поводу санкций в отношении России.

Ранее Вучич заявил, что ответные ограничения РФ на экспорт сырья и продукции в Европу, которые российское правительство примет в качестве зеркальных мер на санкции Запада, будут иметь огромное значение для экономики и людей. По его словам, правительство Сербии решило снизить таможенные сборы на ряд экспортных позиций, дабы обеспечить ввоз нефти из третьих стран.