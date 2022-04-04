Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Александр Вучич объявил о своей победе на президентских выборах в Сербии. Первые данные избиркома говорят о том, что он лидирует с 71,98% голосов.

«По нашим данным, я набрал от 59,8% до 60,1%. <…> Мне удалось сделать в Сербии то, что никогда никому не удавалось. Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — сказал он на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии. Его слова процитировал ТАСС.

Вучич подчеркнул, что страна продолжит путь в ЕС, но сохранит отношения с традиционными друзьями.

По данным обработки 0,68% голосов, Вучич лидировал с огромным отрывом. Он набрал 71,98%, когда его ближайший соперник Здравко Понош получил 8,81%. Остальные кандидаты смогли набрать менее 5% голосов.

Правом голоса на очередных выборах президента Сербии обладают более 6,5 миллиона граждан.