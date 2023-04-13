Мир 13 апреля 2023, 19:18 Вучич объяснил военные учения Сербии со странами НАТО Вучич: военные учения со странами НАТО дадут солдатам из Сербии новые знания РИА «Новости»

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Военные учения с НАТО дадут сербским бойцам новые знания. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало РИА «Новости».

Президент Сербии оправдался за то, что страна проводит военные учения «Платиновый волк» с членами Североатлантического альянса. По его словам, подобные маневры далеко не первые. Вучич признался, что не понимает, почему они могут стать проблемой.

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«Что вы хотите — суверенной, независимой стране определять, когда она будет проводить учения?» — задался он вопросом, напомнив, что всегда стоит учиться у других.

Маневры, по словам Вучича, обеспечат сербских военных новыми знаниями, дадут «оперативную совместимость и увеличение возможностей».

Сербия, напомнил он, военно нейтральная страна, которая не будет менять свою позицию.

Минобороны государства объявило о проведении учений с НАТО 5 апреля. Маневры состоятся на территории Сербии с 16 по 30 июня. В оборонном ведомстве уточнили, что учения пройдут с теми странами блока, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.