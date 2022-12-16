16 декабря 2022, 04:19
Вучич назвал условие для введения Сербией антироссийских санкций
Президент Вучич: Сербия введет санкции против России только при серьезных угрозах стране
Сербия не пойдет на поводу у Запада и поддержит антироссийские санкции, только если ее собственные жизненные интересы окажутся под угрозой. Об этом в эфире национального телеканала RTS заявил президент страны Александр Вучич.
Он сказал, что давление на правительство с целью заставить Сербию поддержать ограничительные меры против России — колоссальное.
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«Мы будет настаивать на том, что не будем вводить санкции, пока это не угрожает жизненно важным интересам Сербии. Мое „может быть“ сильнее, чем твердое „да“ многих политиков», — сказал Вучич.
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Ранее Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России. Также стране рекомендовали признать независимость Косова. Все это ради вступления в Евросоюз. Если же сербские власти не согласны, то им предлагается «не продолжать свой европейский путь».
Сербский лидер поблагодарил Россию и Китай, не признающих независимость Косова. По словам Вучича, поддержка каждой страны, которая может помочь в Совете Безопасности в этом вопросе, очень ценна.
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