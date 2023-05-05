Мир 05 мая 2023, 13:49 Вучич назвал стрельбу в Младеноваце нападением на всю страну Президент Сербии Вучич: стрельба в Младеноваце стала нападением на всю страну РИА «Новости»

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Сербский лидер Александр Вучич прокомментировал два вооруженных нападения, которые произошли в Младеноваце и школе Белграда, назвав их нападением на всю страну. Об этом политик сказал во время обращения к нации.

«Повторное массовое преступное нападение после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался… это нападение на всю страну», —привело его слова РИА «Новости».

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В ночь на пятницу в результате стрельбы в деревне Дубона погибли восемь человек, ранения получили еще 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич. Молодой человек открыл огонь из автомата после спора с группой людей на школьном дворе. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Полицейские искали подозреваемого всю ночь, в последствии его задержали в городе Крагуеваце.

Утром 3 мая стрельбу в школе Белграда открыл 14-летний подросток. Погибли девять человек — восемь школьников и охранник. Еще 15 получили ранения. Школьника задержали и поместили в психиатрическую больницу. Также был арестован отец мальчика, его подозревают в совершении преступления против общественной безопасности.