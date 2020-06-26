Вучич назвал сроки вступления Сербии в Евросоюз

«Я считаю, что мы вступаем в новый этап отношений с Европейским союзом, и я верю, что к 2024 году и окончанию мандата нового правительства мы завершим все переговоры и что мы станем членом союза до 2026 года», — сказал Вучич.

С таким заявлением он выступил после переговоров с официальными лицами ЕС в Брюсселе.

Вучич рассчитывает на продолжение диалога между Сербией и Косово в ближайшее время.

«По сути, вопрос заключается в том, как ускорить вступление Сербии в ЕС и как получить гарантию членства, когда мы выполним все то, что от нас требуется, в первую очередь, с точки зрения различных реформ», — добавил президент Сербии.

Переговоры Евросоюза с Сербией о вступлении в объединение идет с января 2014 года.