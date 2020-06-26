Вучич назвал сроки вступления Сербии в Евросоюз
Сербия войдет в Евросоюз до 2026 года. С таким заявлением выступил президент Александр Вучич. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на издание Srbija Danas.
«Я считаю, что мы вступаем в новый этап отношений с Европейским союзом, и я верю, что к 2024 году и окончанию мандата нового правительства мы завершим все переговоры и что мы станем членом союза до 2026 года», — сказал Вучич.
С таким заявлением он выступил после переговоров с официальными лицами ЕС в Брюсселе.
Вучич рассчитывает на продолжение диалога между Сербией и Косово в ближайшее время.
«По сути, вопрос заключается в том, как ускорить вступление Сербии в ЕС и как получить гарантию членства, когда мы выполним все то, что от нас требуется, в первую очередь, с точки зрения различных реформ», — добавил президент Сербии.
Переговоры Евросоюза с Сербией о вступлении в объединение идет с января 2014 года.