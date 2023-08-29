Вучич назвал российского посла другом после слухов о вызове к дипломату для отчета | 360°

Мир 29 августа 2023, 15:11 Вучич назвал российского посла другом после слухов о вызове к дипломату для отчета Президент Сербии опроверг сообщения о вызове к российскому послу для отчета РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сербский президент Александар Вучич сообщил, что дружит с послом России в стране Александром Боцан-Харченко. Таким образом глава государства опроверг слухи о встречах с российским послом для отчетности перед ним, сообщил ТАСС.

По словам Вучича, он давно знает Боцана-Харченко. У них сложились «исключительно корректные отношения».

Реклама

«Было бы претенциозно сказать, что мы друзья, но я, наверное, не ошибусь, если скажу это», — заявил сербский лидер.

Пишущие о том, что он якобы посещает посла России для отчетности, видимо, судят сами по себе и «ходят на доклады к каким-то послам», предположил президент Сербии.

При этом он подчеркнул, что это российский посол был его гостем, а не наоборот. Вучич высказал мнение, что подобные слухи распространяют заинтересованные в ведении антироссийских санкций. Однако такая позиция является «безответственным и несерьезным подходом», подчеркнул политик.

Сербский президент и Боцан-Харченко встретились 28 августа. Вучич отметил, что Сербия рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Россией.