Вучич назвал российского посла другом после слухов о вызове к дипломату для отчета | 360°

29 августа 2023, 15:11
Вучич назвал российского посла другом после слухов о вызове к дипломату для отчета
Президент Сербии опроверг сообщения о вызове к российскому послу для отчета
Сербский президент Александар Вучич сообщил, что дружит с послом России в стране Александром Боцан-Харченко. Таким образом глава государства опроверг слухи о встречах с российским послом для отчетности перед ним, сообщил ТАСС.
По словам Вучича, он давно знает Боцана-Харченко. У них сложились «исключительно корректные отношения».
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«Было бы претенциозно сказать, что мы друзья, но я, наверное, не ошибусь, если скажу это», — заявил сербский лидер.
Пишущие о том, что он якобы посещает посла России для отчетности, видимо, судят сами по себе и «ходят на доклады к каким-то послам», предположил президент Сербии.
При этом он подчеркнул, что это российский посол был его гостем, а не наоборот. Вучич высказал мнение, что подобные слухи распространяют заинтересованные в ведении антироссийских санкций. Однако такая позиция является «безответственным и несерьезным подходом», подчеркнул политик.
Сербский президент и Боцан-Харченко встретились 28 августа. Вучич отметил, что Сербия рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Россией.
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