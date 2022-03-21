Вучич назвал причину, по которой Сербия не вступит в НАТО

Сербия не станет членом НАТО, потому что не может забыть гибель детей при натовских бомбардировках Югославии в 1999 году. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передал ТАСС.

Вучич, выступая на предвыборном митинге в Кикинде, заявил, что Сербия сама будет защищать свою территорию и воздушное пространство. Он напомнил, что нужно прощать, но нельзя забыть погибших детей, которые стали жертвами бомбардировок во время операции НАТО в 1999 году. Поэтому страна не должна вступать в Альянс, сказал он.

Президент Сербии заявил, что нельзя забыть маленьких девочек, убитых натовскими ударами в районе Куршумлии, в Батайнице и Варварине.

Вучич выразил уверенность, что Сербия станет сильнее, чем тогда, когда ее бомбили «наглые и зарвавшиеся» страны НАТО, проводившие агрессию.

Всего за время бомбардировок НАТО по Югославии, которые продолжались 78 дней, погибли до четырех тысяч человек, еще около 10 тысяч пострадали. Силы Альянса при бомбежках сбросили на Сербию 15 тонн обедненного урана, что привело к колоссальному росту онкологических заболеваний.

Вучич ранее обвинил Запад в двойных стандартах в отношении Косова и Украины.