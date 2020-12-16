Вучич назвал оскорбительным поведение политиков из Боснии и Герцеговины, отказавшихся встретиться с Лавровым

«Что касается того, что произошло в Сараево <…>, для нас бы было оскорбительным не встретить гостя надлежащим образом. Но каждый выбирает свой путь», — сказал Вучич.

Двое из трех руководителей президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым, который прибыл с официальным визитом в Сербию. Они объяснили свое решение неприятием заявлений, который сделал глава МИД РФ на встрече с председателем президиума Милорадом Додиком. Он сказал, что поддерживает резолюцию, где говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской.

По словам члена президиума от хорватов Желько Комшича, говорить о статусе Республики Сербской может только боснийский президиум. Лавров своим высказыванием показал неуважение к республике.

Сам Лавров посчитал отказ от встречи с ним несущественным. Он предположил, что представители Боснии и Герцеговины пошли на этот шаг «по чьей-то указке».

В состав Боснии и Герцеговина входит Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Последняя появилась в 1992 году, после распада Югославии.