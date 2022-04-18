Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными

Любые санкции аморальны и бессмысленны считает президент Сербии Александр Вучич. Поэтому его страна не присоединилась к ограничительным мерам против России.

«Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата», — заявил Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Он отметил, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросе территориальной целостности. Также Вучич призвал помнить, «2015 год и британскую инициативу, которая предусматривала провозглашение сербов народом, виновным в геноциде».

В апреле Вучич по результатам учений «Огненный щит» рассказал, что Сербия на протяжении года ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale.

Самолет Rafale — это двухмоторный многоцелевой истребитель, который производится компанией Dassault Aviation. Истребитель оснащен современным набором вооружения, навигацией, радаром последнего поколения. Эти самолеты, помимо Франции, стоят на вооружении Египта, Катара, Индии.