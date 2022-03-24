Вучич назвал «глупыми и постыдными» обвинения Запада в адрес России

Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Украине. Он напомнил, что в 1999 году 19 стран НАТО вели бомбардировку Сербии. Выступление политика транслировало Радио и Телевидение Воеводины.

Власти Сербии 24 марта отмечают годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии.

«Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы», — сказал Вучич.

Он отметил, что в то время в НАТО заявляли, что предотвращают новый Освенцим, при этом допуская «сопутствующие потери».

Ранее в обращении к гражданам страны Вучич сообщил, что Сербия поддержала четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, которые не предполагают санкций и не планируют отчуждать имущество российских компаний. Политик отметил, что украинский кризис драматично отражается на Сербии, оказавшейся под колоссальным внешнеполитическим давлением.

Бомбардировки Югославии в 1999 году начались в связи с вооруженным противостоянием албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии. Военная операция НАТО была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли более 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не станет членом НАТО, потому что не может забыть гибель детей при натовских бомбардировках Югославии в 1999 году.