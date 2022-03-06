Вучич назвал давление извне одной из причин поддержки антироссийской резолюции в ООН

Сербия поддержала резолюцию в ООН, осуждающую действия РФ на Украине, по причине внешнего давления. Еще одним аргументом стала необходимость заботиться о благополучии сербского народа.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Kurir TV заметил, что в непростых ситуациях и в условиях разности интересов нужно поступать решительно.

«Вы должны показать очень много <…> ответственности и заботиться о людях. И люди <…> всегда поделятся пополам», — сказал он.

Вучич пояснил, что сербы привыкли высказывать свое мнение и никогда ни от чего не уклоняются.

«Иначе нам кажется, что мы были неважны в этот исторический момент», — добавил президент.

Отвечая на критику оппонентов из-за поддержки антироссийской резолюции, Вучич пояснил, что «иногда важно подвинуться и отойти в сторону».

Санкции и шаги глобальных сил в ситуации вокруг Украины сербский лидер сравнил с поездом, который бы давно «давил» страну, не проголосуй она в ООН нужным образом. Вучич подчеркнул, что Сербия уже столкнулась с экономическими проблемами на фоне происходящего на Украине..