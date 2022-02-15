Вучич назначил досрочные выборы в парламент Сербии на 3 апреля

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске Народной скупщины (парламента) и назначил проведение досрочных выборов депутатов на 3 апреля.Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что прошлый состав государственного парламента проделал большую работу в переходный период, особенно в области экономического прогресса и поддержания стабильности.

«Досрочные выборы — это еще один шаг к демократическому и благополучному будущему. Я хочу, чтобы те, кто победит, повели Сербию наилучшим образом. У нас впереди интересная и серьезная кампания, и я призываю граждан укреплять демократические возможности нашей страны», — отметил он.

Президент Сербии призвал избирателей принять участие в голосовании и выбрать тех депутатов, которые представят их интересы.

Обращение к правительству о роспуске Народной скупщины Вучич направил в правительство Сербии в минувший понедельник, 14 февраля. Документ принял первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич, избранный в парламент от Социалистической партии Сербии.