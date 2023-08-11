Мир 11 августа 2023, 05:11 Вучич исключил возможность победы Запада над Россией Вучич заявил о невозможности победы Запада над Россией на поле боя на Украине РИА «Новости»

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Западные страны не смогут победить Россию в украинском конфликте. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Happy TV.

«Всеми силами Запад не сможет победить Россию на поле боя. Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя, и особенно не уверен в том, что может получить в политическом плане», — заявил он.

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Вучич отметил, что внимательно наблюдает за инициативами о мирных переговорах со стороны арабских стран. По его мнению, перемирие между государствами положительно повлияет на американского лидера Джо Байдена, который желает «получить второй мандат».

Сербский лидер объяснил, что если бы Байден помог в урегулировании конфликта на Украине, то большая часть жителей планеты была бы благодарна ему. Украинский кризис негативно отражается на экономике и общем мировом фоне.

Ранее сербский президент восхитился авторитету российского лидера Владимира Путина. По его словам, президент РФ умеет четко, ясно и решительно реагировать на происходящие события.